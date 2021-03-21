مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارتين بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين، في حادثتي انقلاب سيارتين بأسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغا من الأهالي بالحادث.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي رقم "7839 ع ص ي" على طريق الفرافرة ما أسف عن إصابة "بكر. م. خ" 30 عامًا، و"احمد.م. ا" 13 عامًا، و"مصطفى. ا. ع" 15 عامًا، و"محمد. ا. م" 13 عامًا، و"السيد. ا. ع" 21 عامًا، و"فوزى.ن.ع" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط، ومستشفى أسيوط الجامعى.

وأشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي رقم"3715 هـ ب د" بالترعة الإبراهيمية أمام قرية صنبو، ما أسفر عن وفاة "ابرام.س.ن" 21 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط.

وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.