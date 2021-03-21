"ضحية القاتل الصامت".. التصريح بدفن جثتي طفلتين في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن طفلتين لقيتا مصرعهما، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسب تسرب غاز، والمعروف إعلاميًا بالقاتل الصامت.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفلتين وهما "منى.ا"، 8 سنوات، وشقيقتها، ميرال.ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين، وجرى نقل الجثتين المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.