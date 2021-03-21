استخراج سيخ حديد من رقبة ربة منزل في بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج «سيخ حديد» من رقبة ربة منزل.

كان المستشفى الجامعي قد استقبل ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما، مقيمة مركز الواسطى،مصابة بتمزق في الجلد وعضلات الرقبة، والأغشية التي تغطي الفم إثر دخول سيخ جديد في رقبتها عقب سقوطها من الطابق الثالث للثاني بمنزلها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى أنه فور وصول السيدة، جرى عمل جميع الفحوصات والأشعة اللازمة لها، ونجح فريق طبي بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين، استشاري جراحة التجميل بالكلية، في اجراء عملية جراحية لاستخراج السيخ وإعادة كل شيء لطبيعته، وحجزها تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.