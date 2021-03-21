مصرع طفل في ظروف غامضة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، وحول رقبته آثار خنق.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول ربة منزل تستقل توك توك يحمل نجلها ويدعى " أحمد.ع. أ" 13 عاما جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين وجود آثار خنق حول رقبته.

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال والدته أقرت بأنها كانت فى المنزل برفقة نجلها ونشب بينهما خلافا، فتركها ودخل غرفته وبعد حين من الوقت قامت بمناداته فلم يستجيب لندائها، وبدخولها عليه وجدته جثه هامدة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.