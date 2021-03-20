10 أيام ويبدأ أول قسط.. تفاصيل الدفعات الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتظر المتقدمين للحجز في المرحلة الأولى من مشروع سكن لكل المصريين والذي يضم شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، نتيجة فرز طلبات التقديم وإعلان النتيجة، حيث كان التقديم للمرحلة الأولى شهري نوفمبر وديسمبر الماضي.

وتساءل الحاجزين عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية التي نصت عليها كراسة شروط الحجز وما هي قيمتها؟.

ووفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، كما تم تحديد 1 أبريل المقبل موعدًا لسداد أول قسط، حيث تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

أولًا شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط، والشقق الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط أيضًا.

ثانيًا شقق الإسكان المتوسط سيتم سداد سيتم سداد 10 آلاف جنيه للوحدة الـ100 مترًا، والشقة الـ110 متر يصل القسط الربع سنوي لـ10.5 ألف جنيه، وتصل أقساط الوحدات الـ120 مترَا لـ11.5 ألف جنيه".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من حجز شقق بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

ووفقا لعمية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، تبدأ عمليات الاستعلام الميدانى ثم الاستعلام الائتماني بعد 3 سنوات من الآن، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

ثم بعد ذلك يتم تخصيص الوحدة للمتقدم المنطبق عليه الشروط، ويتم انهاء إجراءات الاستلام مع جهاز المدينة المتواجد به الوحدة.

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