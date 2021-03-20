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صور.. تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبراشية أبوقرقاص بالمنيا

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صور.. تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبراشية أبوقرقاص بالمنيا صور.. تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبراشية أبوقرقاص بالمنيا

مصراوي Masrawy

10:39 م السبت 20 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبة الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.

حضر الاحتفال، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.

وقدّم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا فيلوباتير علي توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدّم التهاني لشعب أبوقرقاص؛ لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم.

جدير بالذكر، ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أجرى سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.

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