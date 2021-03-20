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"الأعلى للجامعات" يعتمد لائحة كلية الطب البشري في دمياط

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"الأعلى للجامعات" يعتمد لائحة كلية الطب البشري في دمياط "الأعلى للجامعات" يعتمد لائحة كلية الطب البشري في دمياط

مصراوي Masrawy

10:23 م السبت 20 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس ، إن المجلس الأعلى للجامعات صدق على محضر هيئة مكتب المجلس، والذي تضمن الموافقة على اعتماد لائحة كلية الطب البشري بالجامعة، اليوم السبت.

أضاف دعدور، في تصريح صحفي، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات تأتي بعد أن وافقت عليها لجنة قطاع الطب البشري، بالمجلس الأعلى للجامعات ضمن المساعي المستمرة لبدء الدراسة بكلية الطب البشري.

وتابع "تعد هذه الموافقة اليوم ركن هام من أركان تشغيل الكلية وبدء الدراسة بها، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على إنشاء الكلية منذ بضعة شهور".

وأصبحت تجهيزات معامل الكلية في مرحلتها الأخيرة، تمهيداً لبدء زيارة لجنة منح التشغيل والتي يشكلها وزير التعليم العالي.

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