بعد تصدرها "جدول المخدرات".. خطة في سوهاج لمكافحة الإدمان - صور

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، ورشة عمل إطلاق الخطة التنفيذية لبرامج الحماية من المخدرات بالمحافظة، وذلك تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الورشة أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبدالخالق نائبا رئيس جامعة سوهاج، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وممثلي الكنيسة والأوقاف، ومركز النيل للإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد "الفقي" على دعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنشطة وندوات الصندوق التوعوية لتوصيل الرسالة والوصول إلى المستهدف، من أجل حماية أهالي وأبناء سوهاج من مخاطر الإدمان والمخدرات، لافتا إلى تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسكان وإطلاق مبادرة "لا للمخدرات" على غرار مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية"، والتي أطلقتها المحافظة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية .

وقال "الفقي" إنه سيجرى تكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري بالمصالح الحكومية المختلفة داخل المحافظة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كذلك التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتكثيف حملات الكشف على السائقين بالطرق السريعة، وذلك بالتعاون مع الصندوق لتوفير كواشف التحاليل.

ومن جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي آليات عمل الخطة في ضوء نتائج المسح القومي لمشكلة المخدرات الذي نفذه الصندوق بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية، لمعرفة الوضع الحقيقي للتعاطي والذى أشار إلى مد خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى محافظة سوهاج ،إذ سيجرى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان على مستوى كافة المعاهد الأزهرية والمدارس بمراحل التعليم المختلفة.

وقال "عثمان" أنه سيجرى استهداف ألف مدرسة على مدار عام ضمن برنامج "اختار حياتك" لإعداد كوادر طلابية واكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، والتي منها أن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة باستهداف 210 مركز شباب ونادي اجتماعي ورياضي سنوياً منهم 175 مركز شباب و35 نادي.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل القرى في إطار مبادرة "قرية بلا إدمان" تتضمن تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة، حيث تستهدف 181 قرية داخل 7 مراكز بمحافظة سوهاج، كذلك توحيد خُطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وأيضا دروس بالكنائس عن أضرار المخدرات، بجانب تنظيم العديد من ورش العمل للفتيات والسيدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باستهداف أكثر من 2000 سيدة على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح "عثمان" أنه سيجرى تنظيم اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بالمحافظة ضمن مبادرة "مصلحتك" لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، والتأكيد على أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يجري اعتباره كمريض ويجرى علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل ‪ وإحالته إلى النيابة الإدارية، بجانب تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بشكل مفاجئ بين العاملين في كافة المصالح الحكومية وكذلك للسائقين.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على بعض التوصيات أهمها الإسراع في تجهيز مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة سوهاج بجانب تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية مستمرة بالتعاون مع قصور الثقافة وإعداد دورات تدريبية متخصصة لأطباء الامتياز بشكل دوري وعلمي عن كيفية التعامل مع حالات مرضى الإدمان وتحويل هذه الحالات للخط الساخن، وكذلك إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" من خلال تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية التي تساهم في تحقيق التنافسية بين القري لمكافحة تعاطى المخدرات .