مصرع شخص دهسته سيارة نقل في شرق العوينات بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه، اليوم السبت، عقب دهسه بسيارة نقل بمقطورة في منطقة شرق العوينات بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع إبراهيم أحمد عثمان، 30 عامًا، من محافظة سوهاج، عقب دهسه بسيارة نقل ثقيل بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.