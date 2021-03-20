أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص دهسته سيارة نقل في شرق العوينات بالوادي الجديد

Print
مصرع شخص دهسته سيارة نقل في شرق العوينات بالوادي الجديد مصرع شخص دهسته سيارة نقل في شرق العوينات بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:27 م السبت 20 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه، اليوم السبت، عقب دهسه بسيارة نقل بمقطورة في منطقة شرق العوينات بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع إبراهيم أحمد عثمان، 30 عامًا، من محافظة سوهاج، عقب دهسه بسيارة نقل ثقيل بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية