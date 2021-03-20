عبر مقترح للمحافظ.. مرشدون سياحيون يطالبون بتغيير اسم "كوبري الخزان"

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أرسل عدد من المرشدين السياحيين بأسوان، باقتراح إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يطالبون فيه بتسمية الكوبرى الجديد البديل لخزان أسوان والجاري العمل فيه، بكوبري الشلال الأول.

وقال عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، أن الكوبرى الجديد يقع أعلى الشلال الأول، والذى كان يعتقد المصري القديم في بداية عهده بالحضارة أن مياه النيل تنبع منه.

وأضاف أنه أثناء مرافقته للسياح في هذه المنطقة، يجرى تعريفها بمنطقة الشلال الأول، وأصبحت المنطقة معروفة بهذا الاسم، ويكون من الأنسب والأكثر ترويجا للسياحة، أن يكون اسم الكوبري الجديد هو كوبرى الشلال الأول ." First Cataract Bridge"

وأشار صابر أن مشروع الكوبري، يخفف الضغط عن خزان أسوان الذي تجاوز عمره 120 عاما.

وطالب صلاح شلك وكيل نقابة المرشدين السياحيين بأسوان، بعمل تصميمات جمالية للكوبرى، وإضاءة ليلية تتماشى مع طبيعة المكان الرائعة، حتى لا يشوهها منظر الكوبري النمطي.