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إطلالات اليوم: مي عمر متألقة.. ولقاء الخميسي جريئة

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إطلالات اليوم: مي عمر متألقة.. ولقاء الخميسي جريئة إطلالات اليوم: مي عمر متألقة.. ولقاء الخميسي جريئة

مصراوي Masrawy

09:28 م السبت 20 مارس 2021

كتبت- هند خليفة

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة سيمي فورمال، حيث ارتدت بنطال جينز وبليزر باللون البينك، منسقة معهما توب باللون الأبيض، منتعلة حذاء من نفس لون البليزر.

واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على كتفيها، ومكياج ناعم يعتمد على الألوان الوردية.

-صبا مبارك

وتألقت أيضًا النجمة صبا مبارك، بارتداء بنطال من الجلد باللون الأسود وبلوفر ناعم باللون الأسود، كما انتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض لاستكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذي يبرز جمال انوثتها، كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة أنيقة ولافتة.

-نور

لفتت نور عمرو دياب الأنظار في أحدث إطلالة لها، حي ظهرت بإطلالة عصرية وملفتة، مرتدية توب باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد، وكارديجان باللون الروز، ونسقت معهما بنطالون باللون البيج.

وانتعلت نور عمرو دياب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها، بينما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المرفوع، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

-لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت أسود وفرو باللون الرمادى الفاتح، ونسقت معه حذاء بوت باللون البني.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الوردي وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة ، وقامت برفع شعرها على طريقة الكحكة.

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