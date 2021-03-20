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صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا

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صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا صور.. حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في قنا

مصراوي Masrawy

09:18 م السبت 20 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة اليوم السبت، وذلك في إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

أوضحَ المحافظ أن الموجة 17 تستهدف إزالة ١٧٢ حالة تعديات على نهر النيل، تستوجب الإزالة الفورية.

مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد إزالة ٧ حالات مباني في مدينتىّ قفط ونجع حمادي بإجمالى مساحة ٨٦٤ متر.

وشددَ الداودي على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات جديدة عقب تنفيذ الإزالة.

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