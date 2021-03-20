صور.. وزير الشباب يتفقد منشآت رياضية في نصر النوبة بأسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت 3 مراكز للشباب في مركز نصر النوبة.

بدأت جولة وزير الشباب بزيارة مركز شباب دابود، وتفقد الوزير ملعب المركز ووجه بتنجيل أرضيته، والعمل على تلبية كافة احتياجات المركز لكي يقوم بدوره المجتمعي.

وعقب ذلك توجه الوزير ومرافقوه إلى مركز شباب كشتمنة غرب، وتفقد الوزير صالة الجيم بالمركز، ووجه بتنجيل أرضية مركز الشباب.

في نهاية جولة الوزير تفقد مركز شباب دهميت، وافتتح وزير الشباب المبنى الإداري، كما شهد معرضا للفنون التراثية، ووعد أحد العارضين بإشراكه في أحد المعارض بالقاهرة والتي تنفذها الوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة، أجرى اليوم، زيارة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان، شملت منذ وصوله إطلاق شارة بدء ماراثون مهرجان للدراجات، وحضوره ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، وختام النسخة الثالثة من مهرجان النوبة الرياضي، وإطلاق قافلة خير بلدنا من مركز شباب دراو ، والإعلان عن تنفيذ سباق النيل الدولي ، وافتتاح أعمال تطوير نادي التجديف والرياضات المائية، وتفقد مركز شباب دابود وكشتمنة غرب وافتتاح المبنى الإداري بمركز شباب دهميت