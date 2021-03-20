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صور.. ضبط 30 طن "أرز مسوس" قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

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صور.. ضبط 30 طن "أرز مسوس" قبل بيعها للمواطنين في سوهاج صور.. ضبط 30 طن "أرز مسوس" قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

مصراوي Masrawy

08:44 م السبت 20 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، اليوم السبت، خلال حملة، 30 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تسوس بالعبوات وزيادة نسبة الكسر بها، قبل بيعها للمواطنين.

وقال محمد حسن، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج إن جرى ضبط الكمية المشار إليها محملة على سيارة نقل في طريقها لإحدى الجمعيات الاستهلاكية دائرة قسم ثان سوهاج.

وأضاف "حسن" أنه جرى سحب عينات من الأرز المضبوط وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن الحملة جرت بإشراف من عبدالرؤف المغربي، زكريا سرور، رأفت بهنام مراقبي عام الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسوهاج برئاسة إيهاب صابر، ومحمود نفادي، أبو بكر عطية مفتشي الأغذية بالإدارة.

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