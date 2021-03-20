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تأجيل مباراة كرة قدم بسبب وفاة لاعب في كفر الشيخ

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تأجيل مباراة كرة قدم بسبب وفاة لاعب في كفر الشيخ تأجيل مباراة كرة قدم بسبب وفاة لاعب في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

08:14 م السبت 20 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت لجنة المسابقات بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، برئاسة مصطفى عيسى، اليوم السبت، تأجيل مباراة ديربي كفر الشيخ، بلطيم مع سيدي سالم، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر للمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، نظرا لوفاة أحد لاعبي بلطيم.

كان اللاعب سعد مرسي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي بلطيم، 25 عاما، توفي بعد صراع مع مرض السرطان دام حوالي 30 يوما، فيما جرى تشييع جثمانه، وسط جنازة مهيبة بمسقط رأسه بمدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس لجنة المسابقات بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، مصطفى عيسى في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة وافقت على طلب إدارة نادي بلطيم بتأجيل المباراة، نظرا لمشاركة لاعبي الفريق في الجنازة، ومراعاة حالتهم النفسية بسبب وفاة زميلهم بالفريق، وكذا بعد موافقة مجلس إدارة نادي سيدي سالم على التأجيل.

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