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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مطرانية البحيرة، اليوم السبت، مراسم عزاء الفنان التشكيلي العالمي، عادل نصيف رائد فن الأيقونات والجداريات القبطية، بحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي ألقى كلمة في وداع الفقيد.

والفنان الراحل تخصص فى تنفيذ أعمال الفسيفساء والفريسكو والأيقونات، ولقب بـ"سفير الفن القبطى" لمشاركاته العديدة في المعارض الفنية بالداخل وبالخارج، كما ترجم كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ولاقى نجاحًا كبيرًا في العالم.

ولد نصيف فى 20 أكتوبر 1962 في قرية أبوحنا بمحافظة البحيرة، وبدأ مسيرته الفنية بعد تخرجه من كلية الفنون الجميلة فسافر إلى أوروبا، ونفذ أعمال وأيقونات فنية بمساحات كبيرة داخل 7 كنائس أرثوذكسية، ودشن البابا تواضروس الثانى بعض من هذه الأعمال.

حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، منها درع مركز الإبداع بالإسكندرية 2003، درع المهرجان الثقافى الأول بهولندا 2014، درع جامعة الاسكندرية على مجمل أعماله في معرض جيل الثمانينات 2014.

كتب عن أعماله العديد من المقالات بالمجلات والجرائد بمصر وهولندا وأمريكا وفي عام 2012 أدرجت وزارة الثقافة الفرنسية أعماله من الموزاييك والأيقونات القبطية والفريسك كتراث ثقافي مميز يستحق الزيارة السياحية بكنيسة الملاك ميخائيل بفيلجويف، باريس.