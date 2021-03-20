استدرجه لهتك عرضه.. تفاصيل إحالة المتهم بالاعتداء على "طفل المنصورة" للجنايات

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، "إ.أ.م.ا"، 27 سنة، ومقيم بمنطقة الشيخ عبيد بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية لمحكمة الجنايات بعد اتهامه بهتك عرض طفل عقب استدراجه لسلم إحدى العمارات السكنية ومحاولة التعدي عليه جنسيا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، في 5 مارس الماضي يفيد بحضور "ا.ع.ا"، 42 سنة، ربة منزل، وبصحبتها طفلها "ع"، 12 عامًا، لمركز شرطة نبروه، تتهم "إ.أ.ا"، بمحاولة التحرش بطفلها وهتك عرضه خلال نزوله لشراء بعض الحلوى من أحد محلات السوبر ماركت، وانتابها صوت صراخ نجلها، ليبلغها بمحاولة أحد الأشخاص ويرتدي ملابسًا باللون الأصفر بالتعدي عليه جنسيا بجوار سلم العمارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة العقيد علي خضر، مفتش المباحث، والرائد محمد علي إسماعيل، رئيس مباحث مركز نبروه، معاونه النقيب مصطفي فؤاد، إلى مكان الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة جرى تحديد المتهم وضبطه.

بالعرض علي المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا، قرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد سؤال والدة المجني عليه والتي أقرت بأن المتهم حاول التعدي على نجلها جنسيا بعد أن تناهى إلى سماعها صراخ المجني عليه.

وأكدت التحريات السرية التى أجراها النقيب مصطفى فؤاد، معاون مباحث مركز شرطة نبروه صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم.