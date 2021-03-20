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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية "ميت ردين" التابعة لمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية؛ بعدما استيقظ الجميع، صباح اليوم السبت، على نبأ وفاة 3 طباخين أثناء إعدادهم وجبات طعام للاحتفال بافتتاح مسجد جديد بالقرية.

وأكد أحد الأهالي لـ"مصراوي"، على أنهم كانوا يستعدون لافتتاح مسجد جديد بالقرية، حيث جرى الاتفاق مع 3 أشخاص، بينهم سيدة؛ لطهي الطعام الذي يُقدم في الافتتاح.

وأضاف: حضر الطهاة مساء أمس الجمعة، لتحضير الطعام، وأثناء عملية التحضير قرروا أخذ قسط من الراحة فغلبهم النوم، وقضوا جميعًا نتيجة استنشاق بخار المياه المنبعث من حلتين طعام كانتا على النار.

وأوضح مصطفى، أحد شباب القرية، أنهم كانوا ينتظرون افتتاح المسجد كيوم العيد، لكن الاحتفال تحول إلى حزن بعدما توفى ضيوف القرية، وتأجل افتتاح المسجد حزنًا عليهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول كلًا من: "م.م.ع" 52 عامًا، ربة منزل، و"ا.م.ا"45 عامًا، و"و.م.م" 37 عامًا، عاملين، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصابين بحالات اختناق، وفارقوا الحياة أثناء محاولات إسعافهم.

وتبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء قيامهم بتجهيز طعام لأحد المناسبات بقرية "ميت ردين" بأبو حماد، أخذتهم غفلة وانغمسوا في نومٍ عميق، متناسين وجود مياه طعام على موقد الغاز، ما أدى الى اختناقهم نتيجة زيادة نسبة بخار الماء داخل الغرفة المغلقة، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.