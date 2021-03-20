احتفاء بأسبوع المرور.. لجنة الأفلاج توزّع باقات ورد على أفراد الشعبة

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تقديرًا لجهودهم في تنظيم السير وضبط الحركة المرورية

احتفاء بأسبوع المرور قامت الفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج بتوزيع باقات ورد على أفراد شعبة المرور بمقر عملهم، وخلال وجودهم في الميدان، تقديرًا لجهودهم في تنظيم السير وضبط الحركة المرورية بالمحافظة.

وتأتي مبادرة أعضاء فرقة كشافة لجنة تنمية الأفلاج بتوزيع باقات الورد على الأفراد في المكاتب والميدان تقديرًا لجهود شعبة مرور الأفلاج بقيادة العقيد فهد سالم البتال في تنظيم الحركة المرورية، ووجودهم بالميادين العامة للحفاظ على السير، وضبط الحركة المرورية وتسهيلها.

وشملت كذلك مبادرة كشافة لجنة الأفلاج احتفاء بأسبوع المرور توزيع باقات ورد على مرتادي الطرقات، تضمنت عبارات "برعاية الله أولاً، ثم بجهود رجال المرور، نقود بسلام"، "شكرًا لحفظ سلامة العابرين وقائدي المركبات".