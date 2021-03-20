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5254 أسرة وأرملة ويتيمًا يستفيدون من "برامج الكفالات"

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5254 أسرة وأرملة ويتيمًا يستفيدون من "برامج الكفالات" 5254 أسرة وأرملة ويتيمًا يستفيدون من "برامج الكفالات"
حقق المركز الثاني في عدد المتطوعين في الفرص التطوعية

5254 أسرة وأرملة ويتيمًا يستفيدون من

أصدرت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق" تقريرها السنوي الذي تضمّن أبرز الإنجازات والأعمال التي تحقّقت في عام ٢٠٢٠م.

وبيّن التقرير أن إجمالي المصروفات لبرنامج الكفالات بلغ 7.862.000ريال؛ حيث كان عدد الكفلاء 2150 لعدد 1217 أسرة و963 أرملة و3074 يتيمًا، وقد كان الدعم لكافة برامج الكفالات الثمانية.
وفي مجال تنفيذ البرامج والفعاليات والمبادرات المجتمعية، تمكنت الجمعية من تنظيم 11 فعالية ومبادرة استفاد منها 1714 مستفيدًا بقيمة إجمالية تقدر بـ16.399,948 ريالًا.

وأوضح التقرير أن المتجر الإلكتروني كانت إجمالي إيراداته 7.820.000ريال ووصل عدد المتبرعين 21.732 بمتوسط تبرع للفرد 295 ريالاً.

وعن تعزيز الصورة الذهنية لجمعية رفاق لدى أفراد المجتمع وحثه على التبرع للأيتام؛ ذكر التقرير أن عدد الظهور الإعلامي في منصات التواصل الإجتماعي بلغ أكثر من 20 مليونًا.

وأبان التقرير أن الجمعية شاركت في جائزة التميز في العمل الخيري وتشكيل فرق العمل وتجهيز المتطلبات الخاصة بها, وشاركت في جائزة بصمة للتميز، وكذلك شاركت في جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع، كما حصلت على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة.

وأوضح التقرير أن الجمعية كانت قد حصلت على المركز الثاني في عدد الساعات التطوعية من منتدى "التطوع 2"، حيث بلغ عدد المتطوعين في الفرص التطوعية بالجمعية 263 متطوعاً، بساعات تطوعية بلغ عددها 11.348 ساعة بقيمة اقتصادية تقدر بـ125,645 ريالا.

وأظهر ذلك التقرير أن جمعية رفاق تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير عملياتها بما يسهم في تقديم مزيد من الخدمات المميزة للأيتام التي تعزّز من رؤية 2030 في بناء مجتمع متكامل، كما أنه عبّر عن الإنجازات بلغة الأرقام والرسوم البيانية التي تعكس مدى التطور والنمو الذي تشهده الجمعية.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية لم تكن لتحقّق تلك الأرقام والإنجازات لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم الرعاية والمساندة التي تجدها من ولاة الأمر، والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لجمعية رفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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