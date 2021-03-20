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"العروسة في الكوافير قبل الدخلة".. تفاصيل إيقاف زواج قاصر بسوهاج

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"العروسة في الكوافير قبل الدخلة".. تفاصيل إيقاف زواج قاصر بسوهاج "العروسة في الكوافير قبل الدخلة".. تفاصيل إيقاف زواج قاصر بسوهاج

مصراوي Masrawy

07:16 م السبت 20 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أوقفت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج برئاسة حسن ناصر، منذ قليل، إتمام زواج عروس قاصر ليلة الدخلة.

تلقى خط نجدة الطفل (16000) بلاغًا بسرعة التدخل لإيقاف زواج الطفلة "ف" 16 عامًا تقيم دائرة مركز المراغة.

جرى التنسيق مع اللجنة العامة للطفل بسوهاج واللجنة الفرعية بمركز المراغة، واستدعاء والد العروس القاصر ووالد العريس بمركز شرطة المراغة، وجرى أخذ التعهدات اللازمة عليهما بعدم إتمام زواجهما إلا بعد بلوغ العروس السن القانوني "18 عامًا".

وقالت كريمة ثابت، مدير مكتب مراقبة اجتماعية ومقرر لجنة الحماية الفرعية بالمراغة إن الزفاف كان على وشك الإتمام، وأن العروس كانت في الكوافير تنظر العريس لأخذها للزفة ثم التوجه لمنزل الزوجية لإتمام الزواج، مضيفًة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه جرى استدعاء العريس "م" 20 عامًا ووالده وولي أمر العروس بمركز الشرطة لأخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليهم.

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