أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"العيد في عزل كورونا".. باقات ورود للأمهات في مستشفى فرشوط المركزي

Print
"العيد في عزل كورونا".. باقات ورود للأمهات في مستشفى فرشوط المركزي "العيد في عزل كورونا".. باقات ورود للأمهات في مستشفى فرشوط المركزي

مصراوي Masrawy

06:36 م السبت 20 مارس 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في لفتة انسانية لرسم البهجة على وجوه مصابات بفيروس كورونا، خلال احتفالات عيد الأم، شرع الفريق الطبي في مستشفى فرشوط المركزي لدعمهن معنويًا من خلال توزيع باقات من الورد على مصابات داخل أقسام العزل، وسط استحسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم محافظ قنا الشكر لمدير مستشفى فرشوط المركزي والفريق الطبي لهذه اللفتة الطيبة، مشيدا بالجهود البطولية التي تقوم بها الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل، لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا، داعيا الله عزل وجل بزوال أزمة فيروس كورونا وتعافي المصابين.

أكد الدكتور محمد العديسى على أن الفرق الطبية حريصة على رفع الروح المعنوية لكافة مصابي فيروس كورونا، لدعمهم فيما يواجهونه من ضغوطات نفسية وآلام جسدية جراء هذا المرض، مشيرًا إلى أن جيش الأبيض ضرب مثالا يُحتذي به في تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى إلى جانب دورهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يُذكر أن محافظ قنا دشن مساء أمس، النصب التذكاري لشهداء الجيش الأبيض تقديرًا لما يبذلونه من جهود مضنية في رعاية المرضى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية