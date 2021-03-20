"العيد في عزل كورونا".. باقات ورود للأمهات في مستشفى فرشوط المركزي

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في لفتة انسانية لرسم البهجة على وجوه مصابات بفيروس كورونا، خلال احتفالات عيد الأم، شرع الفريق الطبي في مستشفى فرشوط المركزي لدعمهن معنويًا من خلال توزيع باقات من الورد على مصابات فيروس كورونا داخل أقسام العزل، وسط استحسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم محافظ قنا الشكر لمدير مستشفى فرشوط المركزي والفريق الطبي لهذه اللفتة الطيبة، مشيدا بالجهود البطولية التي تقوم بها الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل، لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا، داعيا الله عزل وجل بزوال أزمة فيروس كورونا وتعافي المصابين.

أكد الدكتور محمد العديسى على أن الفرق الطبية حريصة على رفع الروح المعنوية لكافة مصابي فيروس كورونا، لدعمهم فيما يواجهونه من ضغوطات نفسية وآلام جسدية جراء هذا المرض، مشيرًا إلى أن جيش مصر الأبيض ضرب مثالا يُحتذي به في تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى إلى جانب دورهم في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يُذكر أن محافظ قنا دشن مساء أمس، النصب التذكاري لشهداء الجيش الأبيض تقديرًا لما يبذلونه من جهود مضنية في رعاية المرضى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.