صور.. 6 آلاف متسابق يشاركون في ختام مهرجان النوبة الرياضي بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان النوبة الرياضي بمحافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

شارك في المهرجان 6 آلاف متسابق يمثلون 64 مركز شباب من النوبة في عدد من الألعاب والسباقات التي تضم خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الهدف من هذا المهرجان هو التشجيع على الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة لكل الأعمار السنية، وخاصة أن وزارة الشباب والرياضة توفر برامج وأنشطة خاصة للمحافظات الحدودية، وباعتبار الرياضة حق أصيل للجميع، وحرص الوزارة على دورها المجتمعي في دعم قيم الولاء والانتماء الوطني بين أبناء مصر.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المهرجان حقق الهدف منه حيث جمع أبناء أهل النوبة تحت مظلة واحدة هدفها ممارسة الرياضية، وتنمية الولاء والانتماء.