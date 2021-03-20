صور.. ختام فعاليات الملتقى الدولي للسياحة الرياضية في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

اختتمت، اليوم السبت، فعاليات "الملتقى الدولي للسياحة الرياضية آفاق وطموحات"، والذي نظمته جامعة أسوان في الفترة من 18 إلى 20 مارس، تحت عنوان "أسوان أحلى".

وحضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والفنان سامح الصريطي والذي جرى تكريمه في ختام المؤتمر.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه جرى الإعلان عن عودة تنظيم بطولة النيل الدولية السادسة في أكتوبر المقبل، وذلك ضمن العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وفي مقدمتها إقامة بطولة أخرى لدول حوض النيل، مع إنشاء مركز التجديف والكياك بأسوان، وآخر للإعداد والتدريب الأفريقي للملاحة الرياضية.