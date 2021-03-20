مصرع طفل وإصابة شقيقه في حادث تصادم ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفل في محافظة بورسعيد مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة و"تروسيكل" على محور 30 يونيو.

استقبل مستشفى الزهور: محمد عماد صلاح، 10 أعوام، جثة هامدة، وشقيقه "محمود"، 12 عامًا، مصاب بغيبوبة تامة، نتيجة حادث تصادم سيارة وتروسيكل على محور 30 يونيو، كما استقبل مستشفى السلام بورسعيد مصابًا مجهول الهوية وفي حالة غيبوبة تامة في الحادث ذاته.

أودعت جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للتصريح بالدفن، ويجري تقديم الخدمة الطبية للمصابين.