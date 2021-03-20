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نيابة بورسعيد تتحفظ على "جثة مجهولة الهوية" في مشرحة "بير العبد"

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نيابة بورسعيد تتحفظ على "جثة مجهولة الهوية" في مشرحة "بير العبد" نيابة بورسعيد تتحفظ على "جثة مجهولة الهوية" في مشرحة "بير العبد"

مصراوي Masrawy

06:03 م السبت 20 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، التحفظ على الجثة المجهولة الهوية التي جرى تشريحها وإجراء تحليل DNA لها في مستشفى الزهور ببورسعيد، وذلك بمشرحة بير العبد في شمال سيناء.

كانت الجثة وصلت من مشرحة "بير العبد" لمشرحة مستشفى الزهور كونه يرجح أنها لأحد ضحايا "اللنش" الغارق منذ قرابة الشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك بعد العثور عليها بأحد الشواطئ.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يعثر على جثة "صلاح رخا" على أحد الشواطئ، وما تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثتين لشخصين آخرين من ضحايا اللنش الغارق.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء 16 فبراير، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصين من التوكيل الملاحي هما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة هما: "صلاح رخا، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.

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