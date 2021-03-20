صور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في أرمنت

مصراوي Masrawy
06:02 م السبت 20 مارس 2021
الأقصر- محمد محروس:
أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات الجاري العمل بها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت، ورافقه خلالها اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وعلي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت.
بدأ محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسي بقرية الرياينة بأرمنت، حيث بدأت أعمال الحفر بها، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٦ أشهر .
والمدرسة عبارة عن مبنيين أحدهما للفصول يستوعب ٢٢ فصلًا دراسيًا، والآخر للخدمات، بإجمالي مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، والجهة المنفذة للمشروع هي هيئة الأبنية التعليمية.
كما استمع المحافظ إلى شرح عن سير العمل بمدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتي تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية بواقع ٤٢ فصلا دراسيا على مساحة ٣١٥٥ متر مربع، ومدة التنفيذ ١١ شهرا.
وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة ري أرمنت، وتخدم 790 فدان، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها.
ويشار إلى أن مشروع تبطين ترعة الشيخة البحرية يتم ضمن أعمال المشروع القومي الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتقوم الهيئة القومية للانتاج الحربي بتنفيذ المشروع، وتشرف على التنفيذ الادارة العامة لقناطر إسنا الجديدة.
واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من اجمالي 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلي 93 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهة المنفذة هي الهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات"، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر 2021.
وأوضح محافظ الأقصر خلال لقائه بالمواطنين بقري مركز أرمنت، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت تطوير حياة 600 ألف مواطن فى 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وفي مركز أرمنت تم اختيار 7 قرى داخل المدينة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى بالمرحلة الأولى التى ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.
وأشار محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وخلال جولته أكد "ألهم" على أولوية تشغيل أبناء المحافظة فى أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد فى أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.
كما أكد محافظ الأقصر على أن تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحري دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن والرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.
وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركز تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الااستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه.