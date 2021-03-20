"شهيد ومحامي ودكتورة".. قصة كفاح عمرها 21 عامًا للأم المثالية في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

"ضابط استشهد خلال عمله، ومحامي، ودكتورة صيدلانية"..، هذا هو نتاج 21 عامًا من الكفاح في حياة السيدة إيمان عبيد، الحاصلة على لقب الأم المثالية بمحافظة المنيا، عقب وفاة زوجها.

قالت الأم المثالية، إنها تعمل في قطاع التربية والتعليم، وتوفيّ زوجها الذي كان يعمل في هيئة التأمينات قبل 21 عامًا من الآن، وترك لها 3 من الأبناء هم: محمد وعمرو ورنا.

وتابعت "إيمان"، "يوم ما مات جوزي كان عمري 38 عاما، وعشت طيلة الـ21 عامًا كأم وأب، حتى نجحت في تخريج أبنائي، وحصل الأكبر على ليسانس الحقوق، وعمرو أصبح ضابط شرطة واستشهد خلال عمله، وأخيرًا رنا حصلت على بكالوريوس الصيدلة.

وأوضحت الأم المثالية، أن وزارة الداخلية أبلغتها بترشيحها لجائزة الأم المثالية، لشهيد الداخلية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية.