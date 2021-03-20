"رفضت زيارة الأطباء وكفاحها استمر 15 عامًا".. حكاية "نورة" الأم المثالية في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي فوز السيدة نورة عبدالعزيز عطاالله، 51 عامًا ومقيمة بمدينة الجمالية، بالحصول علي لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الدقهلية.

"مصراوي" تواصل مع السيدة الفائزة والتي روت قصة كفاحها والتي بدأتها بعد وفاة زوجها منذ أكثر من 15 عاما وكان يعمل يعمل إداريا بالإدارة التعليمية ونظرا لضعف راتبه قرر العمل عقب انتهاء عمله الأساسي بمحل لتجارة الأخشاب لتحمل هي أعباء التجارة بعد رحيله وتستكمل مشواره.

تقول نورة: "بعد وفاة زوجي، بعد ارتباطنا لـ15 عامًا، ترك لي 3 أبناء في أعمار 15 عامًا، والثاني 13 عامًا، والثالث 9 أعوام، حتى ضاق بي الحال، خاصة وأن المعاش كان حوالي 240 جنيها".

تضيف نورة: "اضطرت للخروج للعمل حتى أواجه متطلبات الحياة وتعليم أبنائي، فعملت في المحل الذي كان يعمل به زوجي لتحارة الأخشاب حتي فوجئت بمديونية على المحل فقررت الاتفاق مع التجار أن أحصل على البضاعة بالقسط، وأسدد من الإيرادات جزءًا من الديون وجزءًا من حق البضاعة الجديدة إلى أن سددت جميع الديون".

تتابع الأم المثالية قائلة: "كنت بتعامل في السوق كأني راجل وبتحمل كل الصعاب وقفت مع العمال ووسطهم وبشرف على تحميل البضاعة ومراجعة الحسابات".

وعن دورها داخل المنزل قالت: "وسط كل التعب دة كان اهتمامي بتعليم أبنائي كبير ورفضت أن يترك ابني الأكبر دراسته لمساعدتي خاصة أنه بالفعل بدأ يهمل دراسته وقرر ترك المدرسة وأهمل دروسه لكن رجعته وكنت بشجعه وألح عليه أن يرفع رأسي".

وأشارت إلى أنها وسط هذا الحمل المتراكم أصيبت والدتها بمرض ووالدها يعاني من الزهايمر فقررت استضافتهم بعد أن أصيحا غير قادرين على خدمة أنفسهما واشتد المرض علي والدها ليعاني من تصلب الشرايين وقصور في الدورة الدموية لتظل تراعي والديها حتي توفيت والداتها بعد وفاة زوجها بـ3 سنوات".

وأوضحت: "خلال رحلة كفاحي عانيت من عدة أمراض لكنني رفضت الذهاب للطبيب أو الحصول على العلاج توفيرًا للنفقات، إلى أن استطعت تخريج الأبناء فحصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويساعدني في تجارة الأخشاب، والابن الثاني بكالوريوس هندسة ويعمل مهندس حر، والابن الثالث بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة".

وجهت نورة الشكر للرئيس عبد الفتاح الشيسي، لدعمه للمرأة المصرية، والدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على اختيارها الأم المثالية وتكريمها.