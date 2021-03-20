غدًا.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، بدءا من الساعة الخامسة صباح غد الأحد، وذلك بسبب أعمال ترحيل خط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن "المنطقة من الكيلو 21 حتى منطقة الكيلو 27"، قبلي طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال ترحيل خط المياه قطر 700 مم بعد كوبري الكيلو 21 بطريق الإسكندرية الساحلي الدولي.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.