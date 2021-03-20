"راعية أغنام أمية".. قصة كفاح "فينار" الأم المثالية في شمال سيناء

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

فازت السيدة فينار سليمان جمعة، بلقب الأم المثالية لمحافظة شمال سيناء حسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم على قائمة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2021.

وقالت السيدة فينار سليمان، "عمري 53 عامًا، ومقيمة في قرية الروضة بمدينة بئر العبد، قصتي بدأت بوفاة زوجي مصابًا بمرض السرطان، وتحمل أعباء تربية 6 أبناء.

وأضافت الأم المثالية: "أنا لا أجيد القراءة ولا الكتابة ونشأت في أسرة فقيرة وسبق لي معاونة والدي في رعي الأغنام، واستمريت في العمل في مجال رعي الأغنام عقب زواجي لمساعدة زوجي المريض قبل وفاته في توفير نفقات المنزل وتربية أولادنا.

وتابعت الأم المثالية: "أنجبت 6 أبناء ونجحت من تحمل نفقات تعليمهم، حتى تخرج أغلبهم وحملوا الشهادات الدراسية.

أضافت الأم المثالية: "لا أزال أرعى أبنائي رغم تخرجهم، ولدي ابنة طالبة في كلية الهندسة و2 في مرحلة الدراسة وأتولى الإنفاق عليهم.