غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن ٥ قرى بالخارجة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فصل التيار الكهربائي، صباح غدs الأحد، عن ٥ قرى جنوب مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى "بورسعيد، بولاق، صنعاء، الجزائر، وفلسطين".

وأضاف "الطماوي"، أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.