20 عامًا من الكفاح.. الأم المثالية في المنيا "أنجبت رجل القانون"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

بتربية الطيور، والحياكة، ومعاش تضامن اجتماعي قدره 50 جنيها، استطاعت نجاح عبدالمجيد جلال، الحاصلة على لقب الأم المثالية بالمنيا، أن تجعل ابنها رجل قانون ويجري تعيينه وكيلًا للنائب العام.

الأم المثالية، البالغة من العمر 68 عامًا، ابنة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تزوجت عام 1982 وعاشت مع زوجها لمدة 8 سنوات، رُزقت خلالها بطفلين، وبعد ذلك تزوج الزوج بأخرى وأراد طلاقها لكنها رفضت وذهبت للإقامة في بيت أهلها، وتوفي ابنها الأصغر، عن عمر سنة ونصف نتيجة انسكاب ماء مغلي عليه؛ ما جعل الأم تصر على استكمال حياتها الزوجية دون انفصال، إلا أن الزوج أرغمها على قبول الطلاق وأبرأته من حقوقها.

عادت الأم مع ابنها لأهلها ولكنهم رفضوا أن يكون معها وأن تتركه للأب فرفضت بشدة، ولم تجد أمامها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لتوفير سكن لها فألزمت المحكمة الزوج بتوفير إيجار غرفة بمنزل مشترك مقابل 18 جنيها شهريًا.

وافقت الأم بهذا الوضع حتى لا تفارق ابنها، فبدأت تتعلم حياكة الملابس وتربية الطيور لبيعها وتقدمت للشئون الاجتماعية للحصول علي معاش مطلقات قدره 50 جنيهَا.

رغم الظروف السيئة التي تمر بها إلا أنها لم تقصر في رعاية ابنها وحصوله على شهادة التعليم العالي فكانت تشجعه وتذهب معه للمدرسة وذلك دون مساعدة من أحد لأن أهلها رفضوا ذلك.

بدأت الأم تجني ثمار التعب الذي عاشته سنوات، إذ تفوق الإبن وجرى اختياره طالبا مثاليا وحصل على ليسانس الحقوق وشجعته حتي حصل علي الماجستير ويعمل على تحضير الدكتوراه وهو حاليًا يعمل وكيلا للنائب العام.