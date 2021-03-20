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"حلم لقاء ".. الأم المثالية في القليوبية: "تكريم الرئيس مكافأة سنوات الشقاء"

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"حلم لقاء السيسي".. الأم المثالية في القليوبية: "تكريم الرئيس مكافأة سنوات الشقاء" "حلم لقاء ".. الأم المثالية في القليوبية: "تكريم الرئيس مكافأة سنوات الشقاء"

مصراوي Masrawy

04:08 م السبت 20 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت فوزية حامد محمد حامد، الأم المثالية الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمهات المثاليات لعام 2021 لوزارة التضامن، إنها شعرت بفرحة عارمة فور تواصل وزارة التضامن معها وإخبارها بأنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وأنها سيجري تكريمها من الرئيس عبد الفتاح .

أشارت فوزية، في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن تكريم الرئيس "هو المكافأة الكبرى بعد سنوات الشقاء والتعب التي مرت بها مع أولادي وزوجي قبل وفاته لأن الرئيس بحق هو أب لكل المصريين وكنت أحلم بمقابلته وجاءت الفرصة".

أوضحت فوزية، أن أبناءها تقدموا بأوراقها للمسابقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أنها تبلغ من العمر 70 عامًا ومن أسرة متوسطة درست التجارة ثم تزوجت وأنجبت بنتين وولد ثم توفى زوجها عام 1998 بعد إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى شلل نصفى واستمرت مرحلة العلاج فترة طويلة، حيث استطاع المشى على قدمه مرة أخرى باستخدام عكاز إلى أن توفى.

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