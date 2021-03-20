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الأم المثالية بالبحيرة: "كنت بزرع الأرض علشان أعلم عيالي وربنا عوضني عن الشقى"

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الأم المثالية بالبحيرة: "كنت بزرع الأرض علشان أعلم عيالي وربنا عوضني عن الشقى" الأم المثالية بالبحيرة: "كنت بزرع الأرض علشان أعلم عيالي وربنا عوضني عن الشقى"

مصراوي Masrawy

04:03 م السبت 20 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

قالت أنعام عبدالرازق الأم المثالية، بمحافظة البحيرة، إن زوجها توفي وهي في عمر 25 عامًا، بعد 8 أعوام من الزواج تاركًا لها 3 أبناء أكبرهم لم يتجاوز 6 أعوام.

وأضافت الأم المثالية، إنها كانت أمام تحدي كبير وظروف صعبة للغاية، نظرًا لضعف المعاش الذي كانت تحصل عليه، فاضطرت إلى العمل في زراعة قطعة أرض صغيرة تركها زوجها، لتغطي نفقات أطفالها ومصاريف تعليمهم.

وأضافت السيدة: "اتقدملي ناس كتير رفضتهم كلهم، وخدت قراري إني أكرس حياتي لعيالي، والحمد لله ربنا مضيعش تعبي وشقايا، وعوضني خير".

وأكملت: "بنتي الكبيرة سلمى صيدلانية ومتزوجة، وابني الثاني عبدالسلام طبيب بشري، والثالث عبدالرحمن خريج علوم، والحمد لله كلهم ناجحين في حياتهم وبيشتغلوا".

وأوضحت إنها فوجئت باتصال هاتفي يخبرها باختيارها أمًا مثالية، ولم تكن تعلم شيئًا عن الأمر، بعد أن قدم لها ابنها الأصغر في المسابقة، دون أن يخبرها.

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