الأم المثالية في السويس حولت محنة وفاة زوجها بالسرطان إلى منحة

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السويس- حسام الدين أحمد:

فازت ناهد سمير أحمد، بلقب الأم المثالية عن محافظة السويس، وذلك بعد إعلان الدكتورة نيفين القباج اليوم السبت، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

وكانت ناهد سمير 56 عامًا، من بين 9 سيدات تقدمن بقصص كفاحهن لمديرية التضامن الاجتماعي في السويس، وبعد فحص الملفات المقدمة بمعرفة لجنة برئاسة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة جرى اختيار السيدة ناهد أمًا مثالية للسويس وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

قبل 25 عامًا، تزوجت ناهد من سائق تاكسي، وبينما كانت الحياة مستقرة ويغطي عمله نفقات العيش للزوجة وأطفالها الثلاثة، أصيب الزوج بسرطان في المخ وأعجزه المرض عن العمل، وتوفير ما تحتاجه الأسرة.

زاد الأمر سوءًا ارتفاع تكاليف العلاج الشهري للزوج، إذ بلغت أضعاف ما كان يدخره من عمله على التاكسي، وقضت السيدة 10 أعوام ترعى زوجها المريض وأطفالها الثلاثة حتى توفي الزوج عام 2009 وترك لها بنتين وولد.

واجهت الأم مصابها، وحسمت أمرها بالنزول للعمل، إذ أن معاش الأرملة لم يتجاوز 125 جنيهًا.

اتجهت ناهد لبيع المفروشات والملابس بعد أن حصلت من التجار على البضاعة واتفقت معهم على السداد بالآجل، وبمرور الوقت توسعت تجارتها بسبب أمانتها في التعامل، وحظيت بثقة السيدات اللاتي فضلن بضاعتها عن المعروض بالأسواق.

حولت ناهد محنة وفاة زوجها بالسرطان، إلى منحة واستطاعت تدبير ما يحتاجه أبنائها ولم تبخل عليهم، حتى تخرجت الابنة الكبرى من كلية التربية الرياضية، وواصلت بدعم والدتها المادي والمعنوي رحلة العلم حتى حصلت على ماجستير في تدريب الرياضة المائية وعينت معيدة بالكلية.

بينما تخرجت الابنة الثانية في معهد النظم والمعلومات بالسويس، وحصل الابن الثالث على شهادة دبلوم المعهد الفني للمنشآت البحرية.