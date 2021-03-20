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22 عامًا من التضحية.. "سمية" الأم المثالية في الشرقية تفتح قلبها لـ"مصراوي"

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22 عامًا من التضحية.. "سمية" الأم المثالية في الشرقية تفتح قلبها لـ"مصراوي" 22 عامًا من التضحية.. "سمية" الأم المثالية في الشرقية تفتح قلبها لـ"مصراوي"

مصراوي Masrawy

03:50 م السبت 20 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تضحية استمرت 22 عامًا كانت خلالها "سمية" الأم والأب لأولادها، ولا تدخر جهدًا حتى تصل بأسرة فقدت عائلها، لبر الأمان حتى كانت المكافأة بحصولها على لقب الأم المثالية في الشرقية.

"مصراوي" تواصل مع الام المثالية في الشرقية لتروي قصة كفاحها مع أولادها.

"اشتغلت كل حاجة علشان أعلم عيالي وأربيهم من الحلال وأشوفهم في أفضل الأماكن.. الحمد لله تعبت وربنا عوض صبري خير كانت تلك كلمات سمية علي عمر الأم المثالية الأولى بمحافظة الشرقية لـ"مصراوي" محاولة سرد تفاصيل كفاحها من أجل تربية أبنائها بعد وفاة زوجها.

قالت سمية علي عمر دبل، 57عامًا، بنت قرية "بيشة قايد" التابعة لمركز الزقازيق، إنها حصلت على ليسانس دراسات انسانية واجتماعية من كلية الآداب ، جامعة القاهرة، وتعرفت على شريك حياتها بالجامعة وتزوجا، وأنجبت طفلين رنا وأحمد، ولكن زوجها توفى وابنتها الكبرى 6 سنوات، فرفضت الزواج مرة أخرى وكرست حياتها لأبنائها.

وتابعت الأم المثالية:"اشتغلت في كل المهن اللي ممكن تخطر في بال أي حد علشان أربي عيالي بالحلال اشتغلت بياعة خضار، وسمسارة، وبعت أجهزة كهربائية، وربيت طيور وبعتها.. وحاجات كتير تانية والحمد لله ربنا عوض صبري خير وكان أملي أشوف عيالي في أماكن كويسة ورنا بنتي الكبيرة في كلية التمريض العسكري، و"أحمد" بكلية الشرطة.

وأكدت سمية، أن ما وصلت له أنا وأبنائي بفضل الله ووقوفه بجوارها، بعد أن خذلها الجميع، و"ربنا ماحوجنيش لحد أبدا دايما كنت بقول يارب، وعمره ما خذلني وحققت حلمي فيهم".

أسرة الأم المثالية

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