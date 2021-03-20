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الراهبة "خاريس" الأم المثالية البديلة بقنا.. 25 عامًا من العطاء

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مصراوي Masrawy

03:47 م السبت 20 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قالت الراهبة خاريس، الفائزة بلقب الأم المثالية "البديلة" عن مؤسسات الرعاية، إنها قضت 25 عامًا في تربية أبناء دار كريمي النسب بقنا، وتفرغت لإسعادهم.

وأشارت إلى أنها لم تشعر طيلة ربع قرن بملل أو كلل في أداء هذا الدور، ويزيد حماسها أثناء أداء مهمتها داخل الدار المستوى الثقافي والسلوكي الراقي لأبناء الدار.

وأضافت أن تواصلها مع أبناء الدار عقب تخرجهم لا ينقطع، بل تحرص دومًا على زيارتهم وتقديم جلسات نصح لهم، حتى يتمكنوا من مواجهة مصاعب الحياة على حد وصفها، لافتة أن جميع أبناء الدار أصبحوا مواطنين صالحين، جرى تكريمهم في عدة مناسبات ومسابقات.

وتقدمت الراهبة خاريس بالشكر للرئيس عبدالفتاح على الاهتمام بأمهات دور الرعاية الاجتماعية عبر مسابقة نزيهة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

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