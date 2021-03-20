الأم المثالية بأسوان.. أم لـ5 أبناء وتلقت خبر فوزها في العزل المنزلي

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، اسم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسوان، وذلك ضمن الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة مصرية.

وفى أسوان فازت أمال سيد أحمد حسين، 58 عامًا حاصلة على الشهادة الابتدائية، ربة منزل، بلقب الأم المثالية، تتويجًا لقصة كفاحها بعد وفاة زوجها منذ منذ 10 أعوام.

وقال ابنها الأكبر طبيب بشري، إنه سعيد للغاية لفوز والدته وخاصة أنها أصيبت منذ عدة أيام بكورونا وتخضع للعزل المنزلي، وتمنى أن يساعد خبر فوزها بلقب الأم المثالية في تقوية جهاز مناعتها وشفائها سريعًا.

وأضاف أن والده كان موظف بسيط يمتلك محل صغير للمواد الغذائية يعمل فيه بعد الظهر، لساعدته على مصاريف تربية أبنائه، وبعد وفاته تحملت والدتي المسئولية، ونجحت في العبور بنا إلى بر الأمان، وتخرجت أنا من كلية الطب، وشقيقي الثاني حصل على بكالوريوس إرشاد سياحي، وشقيقي الثالث حصل على بكالوريوس علوم، وشقيقتي الرابعة صيدلانية، وشقيقي الأخير طالب بالفرقة الأولى بكلية الطب.