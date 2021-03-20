لمخالفتها إجراءات كورونا.. إغلاق ٦ منشآت وسط الإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

قاد اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملة على الأسواق والمحال بحي وسط، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد السكرتير العام على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لروادها.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن توقيع غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وأشار يوسف، إلى أنه جرى تحرير 7 محاضر لعدم توافر اشتراطات صحية، و١١ محضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموين ورصد بيئي، لعدم توفير حاويات قمامة، فضلًا عن ١٠ إنذارات للمنشآت المخالفة لقوانين العمل.