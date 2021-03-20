"فوزية حامد" الأم المثالية في القليوبية.. فقدت زوجها وأصيب أبنائها بالسرطان والسكر

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت وزارة التضامن حصول فوزية حامد محمد حسن، 70 عامًا، من القناطر الخيرية على لقب الأم المثالية في القليوبية، تقديرًا لها على قصة كفاح استمرت 30 عامًا، عاشت خلالها معاناة مع مرض أبنائها الثلاثة بالشلل والسرطان والسكر، ووفاة زوجها منذ 23 عامًا.

الأم المثالية في القليوبية، تبلغ من العمر 70 عامًا، موظفة بشركة مياه القليوبية، وخرجت على المعاش منذ 10 أعوام، وبدأت قصة كفاحها منذ ۳۰ عامًا، عندما أصيبت ابنتها الطالبة بالصف الأول الثانوي بالتهاب درني، وتليف بمفصل الرجل، أفقدها القدرة على الحركة، واستمر علاجها 4 أعوام عانت فيها الأم، كونها مسئولة عن ذهاب الابنة والعودة بها من المدرسة.

وأضافت: "أصيب الزوج بجلطة في المخ أدت إلى شلل نصفی ما زاد الجهد علي، إذ كان علي الذهاب معه لجلسات العلاج الطبيعي، وعمل التمرينات اللازمة له حتى تماثل للشفاء واستطاع السیر مرة أخرى بواسطة عکاز".

واستكملت السيدة: "بعد سنوات قليلة أصيبت الابنة الكبرى بمرض السرطان، وجرى بتر ساقها الیمنی وكانت وقتها بالسنة الثالثة بكلية دار العلوم" وأضافت الأم أنها لم تتركها وكانت تنام على أرض المستشفى في الشتاء إلى أن تعافت الابنة وخرجت من المستشفى لتستكمل معها دراستها وتحضر لها المحاضرات والملازم وتدفع ابنتها لحضور المحاضرات رغم صعوبة ذلك عليها.

وتستمر المعاناة ليصاب الابن بمرض السكر بعد وفاة الأب وبالمثابرة والعزيمة استطاعت الأم أن تساعد أبنائها فتخرجوا جميعًا من الجامعات، وعملت الابنة الكبرى معلمة لغة عربية، والابنة الثانية مشرفة إنتاج بشركة، والابن الثالث محامي حر.

وبعد زواج الابنة الكبرى، وإنجابها طفل هاجمها مرض "السرطان" مرة أخرى بالرئة فكانت الأم هي السند لابنتها، ومازالت تقوم برعايتها حتى تتماثل للشفاء.