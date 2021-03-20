بالصور.. وزير المالية يفتتح مأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مأمورية الضرائب العقارية بمدينة شرم الشيخ، بحضور أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد القط رئيس منطقة الضرائب العقارية بجنوب سيناء.

وقال وزير المالية، إنه جرى البدء في تنفيذ مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية بالتوازي مع تطوير بيئة العمل، وإعادة تأهيل المقرات الإدارية، معلنًا الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا للمأموريات بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وأوضح الوزير أنه جرى رفع كفاءة البنية الأساسية والتكنولوجية بمقار الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، قبل البدء في تنفيذ مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية، بشكل يسهل ربط المأموريات إلكترونيًا بشبكة داخلية؛ لتمكين المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم من أي مقر ضريبي على مستوى محافظات مصر.

وأعلن أنه سيجري افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022.