هناء صهيون الأم المثالية بالأقصر: "حياتي اتقلبت بعد وفاة جوزي والتكريم عوضني عن قسوة الأيام"

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

٢٧ عامًا من عمرها قضتها السيدة هناء فوزي صهيون في تربية أبنائها وتعليمهم بعد وفاة الزوج، لتكون بمثابة الأب والأم في الوقت ذاته.

"هناء" البالغة من العمر ٦٠ عامًا، محامية، وتعيش في مدينة أرمنت جنوبي محافظة الأقصر ولديها ابن وابنه، يعملان طبيبان في وزارة الصحة.

وتقول الأم المثالية، إن أصعب لحظة مرت عليها كانت وقت وفاة زوجها، إذ تبدلت حياتها رأسا على عقب ولم يكن يشغل بالها حينها غير أبنائها، وكيف تصل بهما إلى بر الأمان وحدها.

وأشارت السيدة، إلى أن لحظة تكريمها وحصولها على لقب الأم المثالية عوضتها عن سنوات الألم وقسوة الأيام بعد وفاة زوجها.

وأضافت في تصريحات لـ"مصراوي" أنها فوجئت باتصال من وزارة التضامن بفوزها بلقب الأم المثالية عن محافظة الأقصر، وأنها لم تكن تعلم شيئًا عن ذلك، إذ أن ابنها ريمون مبارك والذي يعمل طبيباً بمستشفى الأقصر العام، هو الذي قدم لها في المسابقة دون علمها.

واستطردت الأم: "رسالتي لكل أم تمر بظروف مثل ظروفي أن تصبر وتصمد وتقف شامخة وأن تضع نصب عينيها أبنائها ومستقبلهم ولا تنظر للخلف".