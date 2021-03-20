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نادية حمودة الأم المثالية في دمياط.. مشوار من التعب والمرض والصبر

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نادية حمودة الأم المثالية في دمياط.. مشوار من التعب والمرض والصبر نادية حمودة الأم المثالية في دمياط.. مشوار من التعب والمرض والصبر

مصراوي Masrawy

03:03 م السبت 20 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

فازت نادية حمودة العلمي، بلقب الأم المثالية عن محافظة دمياط، لهذا العلم في المسابقة التي أعلنت نتيجتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال خالد المصري، ابن السيدة نادية، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بوالدته، وما قدمته من جهود خلال سنين طويلة، مضيفًا: "هذا فضل من الله عليها وهي تستحق كل الخير".

وتزوجت نادية العلمي البالغة من العمر ٥٤ عامًا، من شريك حياتها الذي كان يعمل "أويمجي"، في ورشة وأنجبت 3 أولاد، قبل أن تصاب بمرض السرطان، وتتلقى الكثير من جرعات "الكيماوي" لشهور، وقف بجانبها خلالها زوجها وكان السند والداعم.

وتوفي الزوج قبل ٦ أعوام، خلال رعايته الصائمين في المسجد، وكان راتب الأم المثالية هو المصدر الوحيد لإعالة أسرتها.

وظلت نادية العلمي "معلمة" حاصلة على ليسانس آداب وتربية، تحث أولادها على المذاكرة، حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس الهندسة، والثاني على بكالوريوس فنون تطبيقية، بينما الثالث في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق "لغة إنجليزية".

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