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تحدت السرطان ومرض ابنتها وزوجها.. الأم المثالية ببورسعيد: "لم أحلم بالتكريم"

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مصراوي Masrawy

03:01 م السبت 20 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، حصول سميرة حسن عبده الدمك، على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد.

وقال الأم المثالية على مستوى بورسعيد لـ"مصراوي": "سعيدة جدًا لاختياري الأم المثالية على مستوى بورسعيد، بعد رحلة كفاح طويلة تكللت بتحقيق حلمي بأن أقابل الرئيس عبدالفتاح ، لأني كان نفسي أسلم عليه من زمان، فلقاء الرئيس أفضل تكريم لي بعد هذه السنوات"، مؤكدة على أن ابنتها دكتورة شيرويت جوان هي من قدمت لها للمسابقة دون علمها، وأنها فوجئت باختيارها.

وعن قصة كفاحها قالت: "أنا عمري 71 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وحاليًا على المعاش، وكنت أعمل مدير حسابات البريد المصري، وتزوجت من الشيخ محمود جوان، مدير عام بالإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية سابقًا وحاليًا بالمعاش، ابنتي الأولى (شاهندا) ولدت ولديها تأخر في الحركة والنطق، وتبين أنها تعاني من تخلف عقلي مزمن منذ ولادتها نتيجة ضغط جهاز الشفط على مركز التخاطب والحركة بالمخ، وتكبدت الكثير من مصروفات العلاج، وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي، وتعديل السلوك، ثم رزقني الله تعالى بأبنائي شيرويت ومحمد".

وأضافت: "حصلت ابنتي (شيرويت) على ليسانس دراسات تربية، ثم دكتوراه الفلسفة في أصول التربية، تخصص إدارة تعليمية بتقدير ممتاز، وحصل ابني محمد، 34 عامًا، على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، تخصص طاقة بتقدير عام جيد جدًا بترتيب الأول على دفعته، ليعوضاني عن لحظات التعب والشقاء التي عشتها لوصولهم لتلك المراحل التعليمية، وذلك بعدما أصيب زوجي بنسبة عجز بالعمود الفقري، إثر حادث سيارة بطريق الإسماعيلية- القاهرة، ما أثر سلبًا على حركته وعمله، وأنفقنا الكثير لعلاجه، إلى أن تحسنت حالته الصحية واستقرت وعاد إلى عمله".

وتابعت :"خلال رحلة كفاحي أصبت بسرطان في الكلى اليسرى، وأجريت عملية لاستئصالها بالكامل، ولم أتوقف عن عطائي ومسيرتي مع أبنائي"، مختتمة حديثها: "فخورة برحلتي مع أبنائي وزوجي، وأحمد الله على أنني رأيت نجاحهم، وتكريمي بشكل لما أحلم به".

الأم المثالية ببورسعيد مع ابنتها

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