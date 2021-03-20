"فاتن طاهر" الأم المثالية ببني سويف: "ولادي أطباء ومقابلة الرئيس أفضل تكريم"

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

قالت فاتن طاهر، الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف، في حديثها لـ"مصراوي": إن مقابلة الرئيس السيسي لي هو أفضل تكريم وتتويج من المجتمع على ما بذلته طوال حياتي، ولا أستطيع أن أصف سعادتي بهذه المقابلة وهذا التكريم".

وأضافت الحاجة فاتن: "توفي زوجي والذي كان يعمل ضابط شرطة عام 1987 إثر أزمة قلبية، وكان عمري وقتها 34 عامًا، وترك لي (دينا) 6 أشهر، وكنت حامل وقتئذ في (هشام) والذي ولد بعد وفاة والده، وتحديدًا في منتصف يناير عام 1988، وكنت أتقاضى معاش بسيط، بجانب راتبي من عملي موظفة في الضرائب العقارية، لكنني عكفت علي تربية ابنتي وابني، وأصريت على تعليمهم وتربيتهم ليصلا إلى أرفع المناصب".

واستكملت السيدة: "حصلت ابنتي على بكالوريوس الطب، وجرى تعيينها أستاذة بكلية طب بني سويف، وتزوجت من زميلها، وحصل هشام على بكالوريوس طب الأسنان، والتحق بالعمل في وزارة الصحة".

وعن التقديم بالمسابقة قالت: "ولادي عرضا علي التقديم في المسابقة لكني في البداية رفضت بحجة أن التكريم من الله لكنهما أقنعاني بالفكرة، وتقدما بأوراقي ضمن المسابقة، وفوجئت بفوزي بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وأني سأقابل الرئيس السيسي والمحافظ".