أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"فاتن طاهر" الأم المثالية ببني سويف: "ولادي أطباء ومقابلة الرئيس أفضل تكريم"

Print

مصراوي Masrawy

02:45 م السبت 20 مارس 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

قالت فاتن طاهر، الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف، في حديثها لـ"مصراوي": إن مقابلة الرئيس لي هو أفضل تكريم وتتويج من المجتمع على ما بذلته طوال حياتي، ولا أستطيع أن أصف سعادتي بهذه المقابلة وهذا التكريم".

وأضافت الحاجة فاتن: "توفي زوجي والذي كان يعمل ضابط شرطة عام 1987 إثر أزمة قلبية، وكان عمري وقتها 34 عامًا، وترك لي (دينا) 6 أشهر، وكنت حامل وقتئذ في (هشام) والذي ولد بعد وفاة والده، وتحديدًا في منتصف يناير عام 1988، وكنت أتقاضى معاش بسيط، بجانب راتبي من عملي موظفة في الضرائب العقارية، لكنني عكفت علي تربية ابنتي وابني، وأصريت على تعليمهم وتربيتهم ليصلا إلى أرفع المناصب".

واستكملت السيدة: "حصلت ابنتي على بكالوريوس الطب، وجرى تعيينها أستاذة بكلية طب بني سويف، وتزوجت من زميلها، وحصل هشام على بكالوريوس طب الأسنان، والتحق بالعمل في وزارة الصحة".

وعن التقديم بالمسابقة قالت: "ولادي عرضا علي التقديم في المسابقة لكني في البداية رفضت بحجة أن التكريم من الله لكنهما أقنعاني بالفكرة، وتقدما بأوراقي ضمن المسابقة، وفوجئت بفوزي بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وأني سأقابل الرئيس السيسي والمحافظ".

IMG-20210320-WA0003

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية