الأم المثالية بالإسكندرية: "معاش جوزي كان 25 جنيهًا واشتغلت خياطة للإنفاق على أبنائي"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

رحل زوجها قبل 38 عامًا، تاركًا لها ٣ أبناء في عمر الزهور، تولت رعايتهم حتى أنهوا دراستهم الجامعية، وكونوا أسر، وكللت قصة كفاحها بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية لعام 2021.

صباحة أنور شنودة الجندي، 63 عامًا أرملة منذ ۳۸ عامًا، تزوجت في عمر 18 عامًا، وتوفي زوجها بهبوط حاد بالقلب، وكان عمرها آنذاك 25 عامًا، لتتولى مسئولية رعاية 3 أبناء تتراوح أعمارهم ما بين 7 أشهر و 4 أعوام.

تقول السيدة صباحة: "معاش زوجي كان بسيط جدًا 25 جنيهًا بسبب تركه للشركة التي يعمل بها قبل وفاته" لافتة إلى أنها أصرت على تعليم أبنائها.

وأضافت الأم المثالية في الإسكندرية، أنها عملت على توفير دخل إضافي بجانب المعاش البسيط: "عملت جمعية مع الجيران واشتريت ماكينة خياطة ملابس وبدأت أعمل ملايات السراير، وأبيعها للجيران والأقارب".

واستكملت: "مع بداية إدراك الأبناء للوضع الذي يعيشون به في سن مبكرة تحملوا المسئولية معي، وكانوا يعملون خلال فترة الصيف لتوفير احتياجات الأسرة، ومساعدتي في المصاريف الدراسية، وبعت ذهبي لمواجهة أعباء الحياة.

وقالت السيدة: "بعد سنوات من الجد والتعب تخرج الأبناء ليصبح الابن الأكبر مهندسًا، والابنة الثانية تخرجت من كلية التربية وتعمل معلمة، والابنة الثالثة تخرجت من كلية التجارة وتعمل محاسبة، وتزوج الابن، والابنة، فيما لا زالت الابنة الصغرى تقيم مع الأم".