الأم المثالية بأسيوط سهام محمود: "جوزي مات وساب طفلين ومعاش 350 جنيهًا"

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

فازت سهام محمود محمد محمد جادالله، بلقب الأم المثالية عن محافظة أسيوط، للعام 2021، لتكلل قصة كفاحها بعد وفاة زوجها بالنجاح.

وقالت سهام محمود، معلمة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأسيوط، إنه بعد مرور 12 عامًا من الزواج توفي زوجها الموظف بالقطاع العام، تاركًا لها ولدين "محمد وأحمد" أكبرهم 7 أعوام، وبسبب وفاته في سن صغير كان معاشه ضئيل لا يتخطى 350 جنيهًا.

وأضافت السيدة، أنها اعتمدت على معاش زوجها الضئيل ومرتبها من عملها مدرسة بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بمنطقة الحمراء، لتدبير مصاريفها وأبنائها، واشترت ماكينة خياطة لزيادة دخل أسرتها لتصبح حياتها بين المدرسة في الصباح ورعاية أبنائها والمذاكرة لهم مساًء، وتفصيل الملابس طوال الليل.

وأضافت: "حصل الابن الأكبر على بكالوريوس تجارة، ويعمل محاسب حر والثاني طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية قسم فيزياء".

وأضافت أنها تقوم برعاية والديها المسنين بجانب أولادها؛ وعن تقديمها في مسابقة الأم المثالية، قالت: "كنا بنشوف التلفزيون وسمعنا إعلان وزارة التضامن، فأولادي قالوا لى شدي حيلك يا ماما عشان نقدملك انت تستاهلي كل خير، وهم فعلًا اللى قدموا لى وفزت الحمدلله".