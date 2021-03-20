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"سميرة الجدعة" الأم المثالية بقنا: "جوزي مات وربيت ضابط ومدرس"

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"سميرة الجدعة" الأم المثالية بقنا: "جوزي مات وربيت ضابط ومدرس" "سميرة الجدعة" الأم المثالية بقنا: "جوزي مات وربيت ضابط ومدرس"

مصراوي Masrawy

02:28 م السبت 20 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قالت الحاجة سميرة حسن جاد الكريم الأم المثالية عن محافظة قنا، إن قصة كفاحها بدأت بوفاة زوجها في حادث عام 1986، تاركًا لها طفلين ومعاش قدره 40 جنيهًا.

وأضافت: "رفضت الزواج بعد وفاة زوجي رغم كثرة الخطاب، وقررت الاعتماد على نفسي للإنفاق على أبنائي من الحلال، وأنشأت مشروع صغير لتربية الدواجن، ورغم العوائق استطعت النجاح، وتوفير كافة الاحتياجات لأطفالي".. واستكملت:" أهالي قرية الظفرية أطلقوا عليّ لقب (الست الجدعة).

وأوضحت أن ابنيها كانا من المتفوقين، فالأول تخرج من كلية التربية شعبة التعليم الأساسي ويعمل معلم رياضيات في قرية الظفرية، بينما تخرج الثاني من كلية الشرطة، ويعمل نقيبًا في إدارة الحماية المدنية.

ووجهت سميرة الشكر للرئيس عبدالفتاح على دعمه الدائم للمرأة المصرية في جميع المناسبات، ولفتت إلى أن اختيارها كأم أدخل السرور على كافة أهالي قرية الظفرية بمحافظة قنا.

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