فاطمة شبارة الأم المثالية عن محافظة كفر الشيخ.. قصة كفاح من أجل 3 أبناء

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، اسم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة مصرية.

وجرى اختيار السيدة فاطمة صلاح الدين الحمادي شبارة، 50 عامًا، حاصلة على دبلوم فني تجاري، وتقيم بقرية كوم الحجر التابعة لمدينة الحامول، الأم المثالية على مستوى محافظة كفرالشيخ.

ولدى الحاجة فاطمة 3 أبناء، وعاشت السيدة قصة كفاح ولديها من الأبناء 3، عملت على تعليمهم ليكونوا عناصر نافعة لوطنهم.