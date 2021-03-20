أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فاطمة شبارة الأم المثالية عن محافظة كفر الشيخ.. قصة كفاح من أجل 3 أبناء

Print
فاطمة شبارة الأم المثالية عن محافظة كفر الشيخ.. قصة كفاح من أجل 3 أبناء فاطمة شبارة الأم المثالية عن محافظة كفر الشيخ.. قصة كفاح من أجل 3 أبناء

مصراوي Masrawy

01:59 م السبت 20 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، اسم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة مصرية.

وجرى اختيار السيدة فاطمة صلاح الدين الحمادي شبارة، 50 عامًا، حاصلة على دبلوم فني تجاري، وتقيم بقرية كوم الحجر التابعة لمدينة الحامول، الأم المثالية على مستوى محافظة كفرالشيخ.

ولدى الحاجة فاطمة 3 أبناء، وعاشت السيدة قصة كفاح ولديها من الأبناء 3، عملت على تعليمهم ليكونوا عناصر نافعة لوطنهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية